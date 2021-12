Mourinho, operazione rilancio

Corriere dello Sport (R.Maida) – Non perdona, ma dimentica. Usa le cesoie, negli spogliatoi e nelle interviste, ma è ancora pronto ad accarezzare la rosa. Mourinho sta provando a costruire una Roma alla sua maniera. Non sempre dice cose condivisibili, però sta imprimendo il marchio che deve segnare una rottura definitiva col passato. Gli ultimi esempi sono Maoyral e Bove: quando c’è bisogno di lanciare o rilanciare, lo spazio si trova per tutti. Sono significative le parole dopo il CSKA. Mourinho, intossicato dal secondo tempo, ha assolto soltanto un giocatore: Borja Mayoral. In questa situazione di infortuni e squalifiche, probabilmente lo spagnolo giocherà anche lunedì contro lo Spezia. E’ un nuovo inizio e anche un cambio di prospettive. La coppia con Abraham, al netto della difesa dei bulgari, è sembrata molto più efficace. L’altro elemento importante riguarda i giovani. L’esordio di Bove dal primo minuto è la conferma di una ricerca. Poi bravo il giocatore a farsi onore, senza mai temere il contrasto o il dribbling. Bravo lo staff ad individuarlo come aveva fatto con Felix. In parte è successo questo anche con Zalewski, Missori, Volpato, tutti ragazzi che prima o poi porteranno qualcosa alal società.