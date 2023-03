Mourinho: “Non devo parlare della sospensione della squalifica. Vediamo se Pellegrini può giocare tutta la partita”

José Mourinho c’è. Sospesa la squalifica rimediata dopo l’espulsione arrivata per il diverbio con Serra, il tecnico della Roma può guidare i suoi uomini contro la Juve. Nel pre partita, lo Special One ha parlato della sfida contro la squadra di Allegri ai microfoni di Dazn.

MOURINHO A DAZN

Sulla squalifica.

Non voglio parlarne. Voglio solo aiutare la squadra.

Su Pellegrini.

Ha avuto dei problemi, però ha giocato sempre.Vediamo se può fare 90 minuti.

Dybala come si è preparato a questa sfida?

Dipende dal giocatore, non ho parlato con Paulo. È stato più difficile giocare a Torino, non penso che per lui sia un problema giocare con la sua ex squadra. Esistono giocatori che sanno gestire al meglio le emozioni durante queste partite.