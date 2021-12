Mourinho: “Non abbiamo giocato bene, ma meritavamo di vincere. Non c’è stato lo stesso atteggiamento di Bergamo”

José Mourinho, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Sampdoria 1-1. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

Tutta la voglia di vincere nelle sue scelte. Tanti giocatori offensivi, avevate trovato il gol con tanta pazienza. Quanto rammarico c’è per non aver trovato i tre punti?

Non credo con tanta pazienza. Non abbiamo giocato bene. Meritavamo di vincere, principalmente per quello che abbiamo fatto nel secondo tempo prima del vantaggio e dopo il pareggio. Abbiamo lottato, giocato con intensità e creando situazioni non dico da gol, ma di dominio. Per me è una partita bruttissima: la squadra che voleva vincere non ha giocato bene, quella che non voleva vincere ha fatto la sua partita e sono stati premiati con il punto.

La squadra è stanca dopo questo tour de force?

È normale. Anche loro non sono una rosa in cui il loro allenatore può fare due formazioni. Nel secondo tempo però non ho sentito questo, nel primo si. Sembravano una squadra in difficoltà con palla e senza. Avevamo difficoltà a prendere le linee alte e per pressare. Troppe palle perse facilmente. Qualche volta questo è stanchezza, mancanza di un po’ di qualità. Per me è così: penso che meritavano di vincere, però abbiamo giocato male.

Ormai conosce pregi e difetti dei suoi giocatori. In quale aspetto vorresti vedere maggior crescita nel girone di ritorno?

Oggi prima della partita ho detto che puoi giocare bene, male, vincere o non vincere ma che ci sono delle cose che quando prendi non puoi perdere mai. Contro l’Atalanta abbiamo avuto il coraggio di vincere, di andare a pressare, di giocare veloce ed il rammarico oggi è che non ho visto questo atteggiamento. Magari un po’ di stanchezza, che mi sembra normale. Sono sempre con i miei giocatori, non voglio essere troppo critico, però non abbiamo giocato bene. Ovviamente che dall’altra parte c’era una squadra che non voleva giocare. Non voglio essere troppo critico, però hanno preso tempo: un infortunio, un altro infortunio, l’altro perde tempo. Lo hanno fatto tante volte. Per una squadra che non gioca bene, questo aiuta a dare un po’ di tranquillità. Dopo l’1-1 solo una squadra ha voluto vincere, l’altra si è messa dietro.

Pensa di rimanere con questo modulo, o se cambierà qualcosa per inserire Pellegrini?

Vediamo. L’importante è che torni Pellegrini e magari se tutto va bene anche con il COVID, solo Spinazzola non sarà a disposizione, e siamo una rosa che ha bisogno di tutti.

Un bilancio sul girone d’andata. Se dovesse fare un post social, che foto e didascalia sceglierebbe?

Un post normalissimo, perché mi sembra una classifica normalissima. Per questo il post non sarebbe niente di fantastico, da un milione di like. Sarebbe un post normalissimo perché normalissima è la nostra classifica.