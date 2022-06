Mourinho, no al Gamper. Il Barcellona: “Ora i danni”

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Niente Trofeo Gamper, niente sfida con il Barcellona il 6 agosto. La Roma ha deciso di annullare la partecipazione al trofeo che prevedeva una doppia partita tra le squadre femminili e quelle maschili. La decisione deriva dalla necessità di “proseguire la preparazione con impegni meno impattanti sotto il profilo degli spostamenti”.

Considerando che, tra campionato ed Europa League, tra agosto e settembre la Roma giocherà spesso fuori, Mou e il club hanno deciso, dopo le amichevoli in Portogallo e Israele, di evitare alla squadra un altro viaggio. Il Barcellona però non l’ha presa bene, con un comunicato durissimo nei confronti dei giallorossi: “La decisione è stata presa unilateralmente e senza motivo dalla Roma – dice il club catalano – Stiamo cercando un’alternativa, nelle prossime 24 ore verranno comunque rimborsati i biglietti già acquistati. L’area legale del Barcellona sta studiando le azioni opportune per richiedere i danni alla Roma per questa inattesa e ingiustificata decisione”.

A Trigoria, invece, nel frattempo stanno provando ad organizzare una partita all’Olimpico o a Frosinone per presentarsi ai tifosi, oltre ad un test amichevole contro gli ucraini dello Shakhtar.