Mourinho millesimato vive il cuore di Roma

Corriere dello Sport (R.Maida) – Dopo essersi goduto la Roma si sta godendo Roma. E’ stato in Vaticano e al Colosseo, ha visitato gli angoli più belli della città e l’altra sera è stato a cena nel cuore dei Parioli. Non sono bastate le luci soffuse e la discrezione del personale a oscurarne la presenza. Dopo lo stupore iniziale, Mourinho è stato circondato dai tifosi per una foto ricordo e i complimenti: “Mi raccomando il derby“, gli hanno detto alcuni.

E’ stato un altro segnali di osmosi tra il popolo romanista e lo Special One. Non si era mai visto nulla del genere nemmeno ai tempi di Liedholm e Capello. Alla ripresa del campionato raggiungerà la millesima panchina in una carriera iniziata il 23 settembre del 2000. Questo è il passato. Con la Roma “accelerando un po’ il processo“, conta di rinfrescare lo scaffale dei trofei.