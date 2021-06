Mourinho mette Gollini in porta

Il Messaggero (S.Carina) – La Roma ha in mano Rui Patricio da due settimane ma non affonda il colpo. Pinto ha incaricato i suoi collaboratori di stilare una lista ristretta di portieri più giovani e abbordabili a livello di costo. A meno che Mourinho non si impunti sul connazionale, non c’è da stupirsi se il nuovo portiere della Roma non sarà l’estremo difensore del Wolverhampton. È chiaro che il g.m. non è disposto ad un salto nel buio ma tra un over 30 e un 24-26enne sul quale investire a buon prezzo, la scelta ricadrebbe sul secondo.

I 25/30 milioni chiesti dall’Udinese per Musso, sono fuori budget. Più abbordabile invece Gollini, in rotta con Gasperini, che è stato offerto a più riprese. Il problema non è né l’ingaggio tantomeno il gradimento del ragazzo, che accetterebbe di buon grado anche non giocare la Champions pur di trasferirsi nella Capitale. A frenare tutto, per ora, c’è la valutazione dell’Atalanta, che chiede 20 milioni. A Bergamo sarebbero anche disposti a diluire il pagamento, come avvenuto con Mancini. Raiola ha proposto Benitez(Nizza),mentre un intermediario nei giorni scorsi ha offerto Audero (Sampdoria) ma il presidente Ferrero chiede 18 milioni.