Mourinho, mail e WhatsApp ai giocatori per il piano di lavoro durante le vacanze

gazzetta.it – José Mourinho è già carico come dimostra la foto postata sul suo profilo Instagram, ma non solo. In questi giorni ai giocatori è arrivata una mail, o un WhatsApp, per il piano di lavoro da seguire durante questo mese di vacanza. Il tutto per restare in forma e farsi trovare alla perfezione al raduno. E’ stato il primo vero atto ufficiale di Mourinho e del suo staff nei confronti della squadra.

Un gruppo di lavoro e un paio di preparatori si trovano già a Trigoria e stanno stanno collaborando per indirizzare e monitorare il lavoro dei calciatori in vacanza, sembra con reciproca soddisfazione perché tutti vogliono farsi trovare in forma il prima possibile.