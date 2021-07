Mourinho: “L’Italia nel secondo tempo ha tenuto palla grazie a un centrocampista in più come Cristante”

José Mourinho, tecnico della Roma, ha rilasciato un’intervista al Times a proposito di Euro 2020. Queste le sue parole:

“Possiamo analizzare molto, ma è una questione di dettagli. Quando l’Inghilterra era in vantaggio per 1-0, c’è stato uno scontro con Raheem Sterling in area che per me è più un rigore di quello dato in semifinale. Se l’avessero dato potremmo parlare di una storia molto diversa. Nella ripresa l’Italia ha tenuto palla e l’ha nascosta. Hanno il talento per farlo, soprattutto con l’uscita di Ciro Immobile e con un centrocampista in più come Cristante. La fiducia sale per una squadra e scende per l’altra e poi il pareggio arriva da una situazione inaspettata di calcio da fermo, dove l’Inghilterra era stata dominante. Penso che l’Italia abbia beneficiato di un certo status e dell’esperienza accumulata”.

Chi è stato il migliore?

Scelgo sempre un vincitore per il giocatore del torneo, e sono d’accordo con la decisione dell’UEFA di Gianluigi Donnarumma. Non ha commesso un solo errore da portiere e ha fatto la parata decisiva che ha regalato il trofeo all’Italia. Per l’Inghilterra premierei Walker, è stato fenomenale dal primo all’ultimo minuto. Non ricordo un suo duello perso. Ha dato una incredibile sicurezza a tutta la linea difensiva.

L’Inghilterra?

Non c’è un solo giocatore che si possa dire che non sarà al Mondiale l’anno prossimo per la sua età. Più del 50 per cento di questa squadra ha l’opportunità di giocare due o tre Europei e due o tre Mondiali. Uno di loro è Jude Bellingham, e può essere una parte importante del futuro dell’Inghilterra. È un giocatore incredibile. Penso che il futuro sia con Declan Rice e Bellingham a centrocampo.