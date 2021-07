Mourinho: “La Roma è un club gigante con tifosi incredibili”

José Mourinho ha rilasciato un’intervista a ‘Correio da Manhã’ e CMTV. Tra i temi toccati il motivo dell’arrivo in Italia e l’approdo alla Roma. Queste le sue parole:

“Volevo lasciare l’Inghilterra, allo stesso modo in cui quando ho lasciato il Real Madrid volevo andare in Inghilterra. In questo periodo sono stato in 3 club diversi (Chelsea, Manchester United e Tottenham) e ho pensato che fosse il momento giusto per partire. Dove? Per un paese in cui mi è piaciuto molto stare e lavorare e dove ho avuto successo.”

La Roma è un club con un profilo diverso? “Sì. Un club gigante con tifosi incredibili e assetati di qualcosa, perché a loro non è successo niente di buono negli ultimi 20. Secondo i nuovi proprietari, è stato necessario un lavoro approfondito per organizzare il club. Il primo assunto è stato un direttore generale [Tiago Pinto] e il secondo un allenatore con grande esperienza a questi livelli. Non pensiamo a vincere subito, ma è un lavoro che coinvolge passione perché è una città speciale, con un club che non è stato speciale nel senso di avere qualcosa da festeggiare”.