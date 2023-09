José Mourinho ha parlato ai microfoni ufficiali de club prima della sfida tra lo Sheriff e la Roma, valida per la prima giornata del girone G di Europa League. Ecco le sue dichiarazioni: Ovviamente le grandi emozioni delle competizioni europee arrivano con la fase a eliminazione diretta ed è anche lì che la gente inizia a sognare che è possibile arrivare fino in fondo. Però bisogna passare il girone. Le due ultime stagioni siamo arrivati fino in fondo, ma nei gironi abbiamo avuto due momenti negativi. La sconfitta orribile col Bodo e quella dell’anno scorso col Ludogorets ci hanno messo sotto pressione e complicato la qualificazione. È una partita difficile domani e lo sappiamo. Iniziare bene ci darà tranquillità per affrontare le altre 5 partite del girone”.

Non esistono partite semplici in Europa. Che sfida sarà?

“Lo Sheriff due anni fa ha vinto nella cattedrale del calcio a Madrid e ha creato difficoltà ad una grande Inter. È una squadra con praticamente tutti i giocatori stranieri, professionisti di livello con ambizione di andare più in là del campionato moldavo. Prendono queste gare europee come una vetrina per farsi vedere. Sono una squadra molto fisica allenata da un allenatore italiano che in Europa schiera un 5-3-2 molto difensivo. Sarà una partita difficile però abbiamo bisogno di fare un risultato positivo per non fare come l’anno scorso che siamo arrivati secondi e abbiamo dovuto fare un turno in più”.