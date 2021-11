Mourinho infuriato: “Se parlo domenica non sono in panchina”. Poi va via

José Mourinho, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Milan 1-2. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

Ancora una volta si è visto il cuore della Roma. Nel secondo tempo ha provato a riprendere una partita che era scappata via. Come mai in certe gare, la partita scappa nel primo tempo?

Complimenti al Milan. Non voglio dire niente di più perché sennò domenica non sarò in panchina. Mi dà un po’ di rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi, per tutti quelli che amano la Roma. Non abbiamo giocato bene. Questo rispetto che abbiamo noi altri non lo hanno. Questo mi dà rabbia.

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Giudizio sulla partita e sull’arbitraggio?

Per questa ragione non voglio parlare. Domenica voglio essere in panchina, non voglio avere nessun tipo di processo disciplinare. Mi limito a fare i complimenti al Milan che ha vinto. Fa male al cuore vedere che non c’è rispetto per il romanismo, non c’è rispetto. Il rispetto che abbiamo noi professionisti della Roma e il rispetto che tutti dovevano avere e non è così. Non abbiamo giocato bene, abbiamo giocato contro una squadra con qualità individuale, collettiva, con lavoro di anni. Abbiamo giocato contro una grande squadra. Ma è una partita senza rispetto per i romanisti. Mi fa male, non dico nulla di più. Ho fatto uno sforzo e sono riuscito a portare tutti i miei giocatori allo spogliatoio senza aspettare l’arbitro sulla porta. Siamo riusciti a controllare le emozioni, ora voglio stare in panchina domenica. Ciao, grazie e scusate.