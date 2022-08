Mourinho, il meglio sta arrivando: José cresce il secondo anno. E Roma ci crede

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Se è vero che al primo colpo in giallorosso José Mourinho ha subito portato a casa un trofeo è altrettanto vero che le sue seconde stagioni nei club allenati prima di tornare in Italia sono sempre state vincenti. Ecco, Mou vuole replicare anche questa “tradizione”.

Non ha mai fallito o forse è successo solo in un paio di circostanze, nel Manchester United e nel Tottenham, quando però è andato vicinissimo in entrambi i casi al colpo grosso. Ecco perché a Trigoria si respira un’aria positiva in questi giorni , si sente quasi l’odore della vittoria. Gli scaramantici, ovviamente, faranno tutti gli scongiuri del caso.