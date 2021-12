Mourinho: “Grazie di tutto, voglio vincere presto”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dal rumore dei nemici, a quello degli amici. José Mourinho lancia messaggi d’amore alla Roma e ai suoi tifosi, convinto delle potenzialità della rosa e di poter costruire qualcosa di importante nella capitale.

Così alla vigilia di Natale lo Special One oltre ai consueti auguri ai tifosi ha voluto fissare gli obiettivi del club: “Grazie di tutto a nome mio e dei miei giocatori, il vostro appoggio è fantastico sempre, all’Olimpico, fuori casa, è sempre tutto esaurito. Sentiamo il vostro rumore, e questo per noi non ha prezzo. Il futuro deve essere roseo. Ovviamente sogno di vincere perché è nella mia natura, nella mia storia. Non sono solo felice di migliorare e di creare le basi per il futuro, tutti lo vogliamo. Speriamo che il 2022 ci dia la possibilità di aggiungere altri step nella costruzione di una Roma che non solo amerete, ma che vi sarà sentire orgogliosi di quello che potrà realizzare. Sicuramente è la vostra e nostra ambizione, è la mia natura come allenatore e cercheremo di fare di tutto per, il più presto possibile, ridurre questo tempo e arrivare dove vogliamo arrivare. Ci divertiremo subito alla prima, Roma-Juventus, siamo lì, insieme, una volta in più“.