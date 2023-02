Mourinho: “Futuro? I Friedkin sanno cosa aspettarsi da me. Il Salisburgo può arrivare fino in fondo”

Josè Mourinho, dopo la conferenza stampa, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dello Special One:

Quando arrivano le squadre dalla Champions League hanno sempre qualcosa in più: è un pericolo per la Roma?

“È un pericolo perché ci sono squadre che quando escono dalla Champions perdono la loro ambizione. Non è il caso del Salisburgo, hanno giovani forti e per loro giocare significa tanto, significa fare esperienza. Sanno che non possono vincere la Champions League, mentre in Europa League possono arrivare fino in fondo e possono aumentare le loro motivazioni. Sono molto bravi”.

Quanto è difficile trovare la giusta via tra risultati e valorizzazione dei giovani?

“Per loro è un mondo diverso, il campionato austriaco è diverso, c’è una filosofia diversa. Nel modo in cui investono sui giovani si vede la differenza, ma lo fanno molto bene e in maniera fantastica”.

Giocheranno i titolari?

“Non abbiamo tante soluzioni, dopo la partita di giovedì prossimo abbiamo un piccolo spazio prima della Cremonese per recuperare. Ora è difficile giocare giovedì, domenica e giovedì di nuovo, è un periodo difficile per noi, ma è così. Dobbiamo fare il meglio possibile, lavorare al meglio per recuperare e sperare che tutto vada per il meglio”.

Il futuro di Mourinho?

“Parti dal principio che la proprietà mi incontrerà a fine stagione. Secondo te la proprietà vuole parlare con me a giugno? Mi sembra un po’ tardi (ride, ndr). Non mi aspetto niente, sanno cosa possono aspettarsi da me, nessuno lavora a Trigoria più di me”.

A dicembre poteva fare una scelta e non l’ha fatta, i tifosi hanno tremato.

“La situazione è nota, potevo andare via ma abbiamo deciso di no. Se ho deciso così, è finita la storia”.