Mourinho: “Fortnite? Un incubo”

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – I videogiochi sono molto spesso i passatempi preferiti dai giocatori. In tanti postano sui social le loro vittorie tra giochi di calcio, battaglia o strategia, molto spesso sfidando i propri compagni di squadra o anche giocatori di squadre sparse in tutto il mondo. Passatempo per i ragazzi, non tanto per gli allenatori. Come ad esempio per José Mourinho, che ai canali social del club ha risposto anche ad una domanda sul famoso videogioco “Fortnite“: “Un incubo. I calciatori stanno svegli tutta la notte a giocatore a questa str***ata. E il giorno dopo magari c’è la partita“. Insomma, lo Special One non gradisce molto il videogioco durante i ritiri o nei momenti chiave della stagione, perché distrae o suoi ragazzi e non permette la giusta concentrazione sul match. Il portoghese ha poi risposto anche ad altre domande, a cominciare da Roma: “La capitale è storia, potere, passione. L’Olimpico invece è fantastico, i tifosi della Roma sono i miei tifosi“.