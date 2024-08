Il Fenerbahce di José Mourinho è stato eliminato dalla Champions League dal Lille, affrontato nei preliminari della Coppa europea. Il club turco sarà così costretto a retrocedere in Europa League e lo Special One è così tornato a parlare della finale di Budapest tra Roma e Siviglia del 2022. Queste le sue parole in conferenza stampa riportate da hayterstv:

“Non voglio parlare del resto, voglio rimanere sui ‘se’. Possiamo fare bene in Europa League se… Non posso parlare, altrimenti finisco nei guai. Se volete sapere di più sui ‘se’, vi invito a riguardare il match tra Roma e Siviglia nella finale di Europa League del 2022, così capirete i miei ‘se’ “.