Mourinho e la mia Africa: in Namibia tra zebre e leoni

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – L’Africa gli è sempre piaciuta: questione di empatia, per usare una parola a lui cara. Per questo, dopo due anni di vacanze tra Portogallo e Inghilterra, causa pandemia, José Mourinho, con la moglie, i figlie i compagni dei suoi due ragazzi, è volato in Namibia per un paio di settimane all’insegna del relax, della natura e degli animali. Mourinho ha scelto la Namibia per una vacanza familiare in un paese dove riesce (quasi) a passare inosservato.

Le foto gliele hanno chieste, qualche autografo anche, ma tendenzialmente all’interno del resort Habitas è per tutti (o quasi) un marito e un papà qualunque. Il filo con Tiago Pinto resta ed è sempre caldo, con il suo staff anche, visto che c’è da organizzare ancora qualcosa per il programma estivo, ma per il resto Mou si gode la compagnia della moglie, dei figli, del genero e della nuora. E dei tanti, meravigliosi, animali che sta incontrando nel suo percorso: zebre, elefanti, giraffe, rinoceronti e leoni.