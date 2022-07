Mourinho e il mercato poco special: serve Dybala per ritrovare il sorriso

La Repubbliac (M.Pinci) – Mourinho ha chiesto una cosa prima di partire per le vacanze e anche nei contatto quotidiani con Pinto: “Ci servono più gol, ci serve qualcuno che ne faccia e ne faccia fare“. Lo studio dei numeri ha suggerito il nome di Berardi, ma il mercato ha portato un nome più allettante: quello di Paulo Dybala. L’argentino oggi è il desiderio, tutt’altro che proibito, di José. La Roma deve fare una scelta. Puntare ciecamente sul giocatore, corteggiarlo e senza essere legati all’affare delle cessioni.

Anche perchè l’attesa infastidisce Mourinho. Poi non è stata risolta la questione Zaniolo. E’ chiaro che il rapporto tra i due sia irrecuperabile. Lui ha deciso di andare via, l’allenatore, poi, non vuole lavorare più con lui dopo le turbolenze dell’ultimo anno.