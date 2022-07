Mourinho-Dybala, è già intesa: “Sarai il mio Paulino”

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Una giornata lunghissima, anche quella di ieri. Sempre lì, in attesa, pronti a vederlo finalmente con la maglia della Roma in maniera ufficiale. La firma era prevista per metà di pomeriggio di ieri, arriverà oggi a metà mattinata, seguita subito dopo pranzo dalle sue prime parole in giallorosso.

Paulo ieri ha iniziato la giornata con un allenamento individuale all’Estadio Municipal di Albufeira. Lì si è allenato da solo, sotto lo sguardo attento di José Mourinho e dello staff tecnico. Circa un’ora e mezza di allenamento, sotto il sole cocente dell’Algarve. Un allenamento personale, in base alla tabella fornitagli dai preparatori atletici della Roma e volta a perdere in tempi rapidi quel paio di chili in più con cui Dybala si è presentato nel ritiro portoghese.

Dybala ha già ricevuto un’accoglienza stellare all’interno del ritiro giallorosso. Baci e abbracci da parte di tutti, un clima confidenziale per farlo sentire subito a casa e quel feeling immediato con Mourinho ed Abraham. Il primo (che lo chiama affettuosamente Paulino) gli ha fatto i complimenti per la scelta della maglia numero 21: “Bravo, è stata una scelta intelligente”.