Mourinho: “Dura senza Smalling. Dybala non è al top, ma è utilizzabile”

Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Atalanta-Roma. Queste le sue parole:

Come cambia il modo di difendere senza Smalling?

“È dura perché è un giocatore importantissimo. Al di là di essere bravo dal punto di vista tattico ha capacità di comunicazione e di leader dietro. Sappiamo le nostre difficoltà quando smalling non ha giocato, ora che lo perdiamo per non so quante partite, dobbiamo farlo con i giocatori che abbiamo, con i 3 titolari e Kumbulla. Andiamo così, loro conoscono le dinamiche della squadra e i meccanismi difensivi, anche di costruzione di gioco, ma sono giocatori diversi”.

Dybala come sta?

“Utilizzabile, ovviamente è in panchina perché non sta al top, ma se è in panchina non è lì solo per fare casino, come fanno altri in altre squadre. È lì per essere un’opzione e sicuramente i suoi 30 minuti li avrà”.

100 panchine, sta diventando un veterano della Roma?

“No, è stato veloce, non lo sapevo. Solo questa mattina me lo hanno detto. È stato velocissimo e se è stato velocissimo è colpa nostra che abbiamo giocato tante partite in Europa nelle due stagioni e se è stato velocissimo è perché lo abbiamo fatto con piacere”.