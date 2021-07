Mourinho: “Domani inizia una nuova settimana in Portogallo” – FOTO

Al termine del successo contro il Debreceni (5-2), José Mourinho ha pubblicato un post su Instagram. “Non mi servono i guanti da portiere“, scherza il tecnico della Roma riferendosi alla foto scelta. Mou poi aggiunge: “Ultimo allenamento in Italia, domani comincia una nuova settimana in Portogallo“.

Domani infatti la Roma partirà per l’Algarve, località lusitana dove svolgerà la seconda parte del ritiro. La squadra sarà raggiunta dai Friedkin, in vacanza in Francia in questi giorni. In Portogallo, inoltre, la Roma sfiderà il Porto. La sfida è in programma mercoledì. Da definire l’orario.