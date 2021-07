Mourinho day, lo Special One e i Friedkin a colloquio con la Sindaca Raggi prima della conferenza stampa – FOTO

Pagine Romaniste (D.Moresco) – Mourinho day, parte seconda. Il portoghese è arrivato a Roma venerdì scorso, poi la quarantena a Trigoria per i successivi cinque giorni e finalmente ci siamo: oggi c’è stata la presentazione sotto gli occhi della stampa e del pubblico.

Dalla Terrazza Caffarelli si è scoperto leggermente meglio l’ex Tottenham, al centro del progetto dei Friedkin per i prossimi tre anni. Eclettico, fin dagli inizi della carriera: certamente un abile allenatore, ma anche uno showman e un motivatore. Prima della conferenza, però, ha indossato un altro abito, quello del politico.

Ad accoglierlo in Campidoglio, infatti, c’era la Sindaca di Roma Virginia Raggi, che dopo avergli dato il benvenuto su Twitter nel giorno dell’arrivo a Ciampino, ha voluto salutarlo di persona. I due si sono scambiati alcune parole: il tempo di un saluto prima di rispondere alle domande dei tanti giornalisti presenti. Non solo l’incontro con Mourinho però Virginia Raggi ha infatti incontrato anche Dan e Ryan Friedkin. Nei mesi scorsi, la proprietà romanista ha deciso di porre fine al progetto di Tor di Valle. Ora si attende una nuova proposta per la realizzazione dell’impianto.