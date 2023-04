Mourinho contro Slot: “Se si perde poi non bisogna piangere per dieci mesi”

Josè Mourinho ha risposto al tecnico del Feyenoord Slot, che in questi mesi più volte è tornato a parlare della finale di Tirana. “Se perdo una partita non dormo o non piango per dieci mesi. Io...”, lo Special One ha poi continuato: “La differenza è che questo è solo il primo tempo, a Tirana invece era una partita secca. Se si perde poi non bisogna piangere per dieci mesi, si può dormire serenamente”

Durante la conferenza a fine partita il tecnico portoghese ha anche iniziato a caricare l’ambiente in vista della partita di ritorno fissata a giovedi prossimo: “Ci vediamo tra una settimana” ha esclamato Mourinho.