Mourinho contro il tabù, Abraham resta in bilico

La Repubblica (F.Ferrazza) – Un duello tra panchine ingombranti, questo Juventus-Roma, big match del prossimo turno di campionato, con a confronto i due tecnici di Serie A che hanno vinto di più. Venticinque i trofei nella bacheca di Mourinho, tredici quelli di Allegri, il 72% dei titoli portati a casa da tutti gli altri allenatori del campionato. Un bagaglio pesante, che fissa inevitabilmente i riflettori a bordo campo. Mourinho e Allegri in carriera si sono incontrati otto volte, con i risultati a favore del portoghese: quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte.

La Roma va Torino con quattro punti in più in classifica, negli ultimi dieci anni i giallorossi sono entrati allo Stadium sempre seguendo la Juventus in classifica, a eccezione della scorsa stagione, quando erano sopra di una lunghezza. Mourinho spera di mantenere lo score positivo contro Allegri, ma in campo andranno i giocatori e la Roma è ancora appesa alle condizioni di Tammy Abraham. Gli accertamenti fatti alla caviglia hanno escluso lesioni, ma il giocatore resta a rischio per la gara di domenica sera, con lo staff medico che deciderà domani se farlo partire per Torino. Mourinho proverà almeno a portarlo in panchina, il numero nove è ottimista e non vuole arrendersi. Ha cominciato subito le terapie con antinfiammatori e laser, intenzionato a non deludere il tecnico che si aspetta molto da lui.