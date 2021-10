Mourinho: “Contava solo vincere. Che bravo Darboe”

Il Tempo (E. Zotti) – Il turnover paga. José Mourinho torna a sorridere dopo il 3-0 in casa dello Zorya e sottolinea l’importanza della vittoria dopo un ko pesante come quella di domenica scorsa in campionato: “Contava solo il risultato – spiega Mou – abbiamo 6 punti, non ci sono stati infortuni e i giocatori non sono stanchi perché abbiamo fatto riposare qualcuno. Tutto ciò è positivo“.

Il tecnico ha cambiato sette titolari. L’unica scelta sorpresa è stata quella di mandare in campo Darboe dal 1′ insieme a Cristante, con Diawara e Villar che hanno iniziato ancora una volta la gara da spettatori: “Darboe ha giocato molto bene. In campo ha preso decisioni giuste, si è comportato bene anche in fase difensiva. Anche se nella ripresa l’ho sostituito con Diawara mi è piaciuto molto“.

Complimenti anche per Smalling, che ha festeggiato il rientro da titolare con il primo gol in stagione: “È un giocatore recuperato. Senza Mancini ha guidato bene la difesa, mi è piaciuto“. Per lasciarsi definitivamente alle spalle la sconfitta nel derby adesso c’è bisogno di un altro risultato positivo: “Dopo una sconfitta è importante tornare subito alla vittoria. In Conference League ci siamo riusciti ma adesso dobbiamo farlo anche in Serie A. Domenica sarà una partita ostica, l’Empoli è una buona squadra e ha 9 punti in classifica“.

Per ottimizzare i tempi e iniziare a preparare subito la gara contro gli uomini di Andreazzoli, la Roma è rientrata nella notte in Italia e i giocatori hanno pernottato a Trigoria. Questa mattina i giallorossi torneranno subito ad allenarsi: previsto il rientro in gruppo di Karsrdorp e Veretout, assenti in Ucraina e rimasti al Fulvio Bernardini per svolgere un lavoro personalizzato programmato.

