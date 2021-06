Mourinho c’è, il mercato ancora no: 50 giorni dopo, i nodi da sciogliere per la Roma

gazzetta.it (C.Zucchelli) – La Roma aspetta Mourinho per fine mese o al massimo i primi due giorni di luglio. Inoltre aspetta anche qualche giocatore nuovo da mettergli a disposizione. Nessuno è stato ufficializzato perchè la società sta riflettendo su alcuni profili (per la porta c’è Rui Patricio ma intriga Gollini), oppure perchè non c’è accordo con le società (vedi Xhaka con l’Arsenal), ma soprattutto perchè ci sono anche tanti esuberi in rosa e la Roma non è riuscita ad incassare nulla. Se il portiere e il centrocampista sono le priorità assolute riconosciute da Mourinho, tutto il resto verrà fatto quando si libererà qualche casella.

Leggi anche: Pau Lopez, il suo futuro tra un mese

Ad oggi la Roma ha salutato soltanto i giocatori in scadenza, mentre a libro paga ci sono ancora Pastore, Santon (forse il primo a salutare), Pau Lopez e Fazio. Oltre ai giocatori che torneranno dai prestiti il primo luglio. Vanno poi analizzate altre situazioni che pesano tanto a bilancio come quella di Dzeko. Da non sottovalutare Diawara e Carles Perez. El Shaarawy, invece, vuole ritagliarsi il suo spazio. Su Pedro, invece, deciderà Mourinho.