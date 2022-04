Mourinho carica: “Solo persone speciali in questa famiglia”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Mourinho non cambia la Roma del derby per inseguire il decimo risultato utile consecutivo. È la più lunga serie positiva da inizio stagione. Ieri lo Special One ha caricato la squadra con un post su Instagram: “Solo persone speciali appartengono a questa famiglia“, la didascalia che accompagna una foto sul suo profilo con i giocatori riuniti in gruppo insieme a lui.

La Roma in due settimane ha cinque partite che possono decidere il futuro e José vuole il massimo dai suoi giocatori. Vuole far aumentare il senso di appartenenza, compattare il gruppo. I giocatori sono dalla sua parte, il tecnico sa che è solo all’inizio del suo lavoro, che potrà portare ad ottenere risultati importanti nelle prossime stagioni.