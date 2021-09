Mourinho: “Bisogna essere equilibrati, razionali ed emotivi”

José Mourinho, tecnico della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Lazio-Roma. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

In una partita così alza i toni o segue la linea che segue dall’inizio?

Bisogna essere equilibrati. Se sei solo emotivo è difficile vincere, se sei solo razionale e non prendi un po’ di emozione extra per una partita diversa non puoi vincere. C’è bisogno di equilibrio tra razionalità ed emotività.

Vedendo la formazione, Mkhitaryan gioca al posto di Pellegrini. E’ un giocatore diverso per indole, gli ha chiesto le stesse cose?

No, sono giocatori diversi. Di Pellegrini ne abbiamo solo uno, ma oggi non è possibile. Mi fido di altri, della rosa, qualcuno è indisponibile ingiustamente, però è il momento di dimenticarlo e abbiamo fiducia di altri giocatori.

Sarri ha detto che non è un tattico, lei ha dimostrato di sì in carriera. Quanto ha preparato questa partita?

Paragonare noi con il Torino è una perdita di tempo perché siamo totalmente diversi per gioco e giocatori. Quella partita non può essere un punto di riferimento per noi. Prepariamo sempre le partite, senza perdere la nostra identità. Cerchiamo di trovare i punti più forti dell’avversario e i punti che possiamo cercare di sfruttare.