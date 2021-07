Mourinho alle 18 ospita la Ternana

Il Tempo (F. Biafora) – José Mourinho ritrova i suoi big in vista della seconda amichevole (a porte chiuse e senza diretta tv) del ritiro pre-stagione. Alle 18 la Roma ospiterà a Trigoria la Ternana – neopromossa in Serie B – e il tecnico portoghese avrà Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini e Jordan Veretout.

I quattro avevano saltato il primo test con il Montecatini a causa di alcune noie muscolari, ma ieri si sono allenati in gruppo e sono considerati recuperati. Da capire quale sarà il loro minutaggio, visto che lo staff giallorosso ha intenzione di andarci con i piedi di piombo per evitare qualsiasi problema più grave.

Sarà out Riccardo Calafiori, uscito malconcio e con una caviglia che si è gonfiata dopo un duro colpo ricevuto col Montecatini: il giovane terzino si sta comunque allenando in maniera individuale e nei prossimi giorni si aggregherà ai compagni.

Assente anche Rui Patricio, che nella seduta pomeridiana di domani inizierà il lavoro con la nuova squadra: il portiere ha rinunciato ad una parte di vacanze e sarà subito a disposizione di Mourinho, già prima della partenza per il Portogallo. La Roma volerà in Algarve il 26 luglio, ma non è stato ancora ufficialmente definito il programma delle amichevoli a causa della situazione Covid nella nazionale iberica.