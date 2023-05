Mourinho al bivio Champions

Il Messaggero (A. Angeloni) – Monza e Roma sono le formazioni che segnano di più nell’extra-time: 5 reti la squadra di Palladino, 7 quella di Mou. Stasera i giallorossi affronteranno una squadra ben diversa da quella apparsa all’Olimpico nella gara di andata (vittoria per 3-0) quando in panchina c’era ancora Giovanni Stroppa.

Monza stasera e Inter sabato è un doppio snodo per la squadra di Mourinho, che non può più sbagliare. E la situazione, come noto, non è delle migliori: Mou combatte con un elenco di infortunati che fa paura. José per ora può contare solo sull’apporto morale dei suoi illustri “assenti”, visto che li ha inseriti tra i convocati per la trasferta del Brianteo.

Sono partiti con la squadra dallo squalificato Matic agli infortunati Smalling, Llorente, Wijnaldum e Dybala. Gli ultimi due magari li vedremo in panchina, pronti ad avvicinarsi pian piano al recupero pieno in vista dell’Inter e del doppio confronto contro il Leverkusen.

I giallorossi nella seconda parte della stagione hanno invertito il trend trasferta: nel girone di andata, erano stati sconfitti solo a Udine, mentre nel ritorno sono arrivare le cadute con Napoli, Cremonese e Atalanta, più il derby. Dopo Monza, la squadra di Mourinho avrà due trasferte insidiose, sul campo del Bologna e Fiorentina. I due veri spareggi per la Roma sono previsti in questi prossimi quattro giorni, con Monza e Inter.