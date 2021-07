Mou vede subito viola

Il Tempo (S. Pieretti) – Calendario asimmetrico. Per la prima volta nella storia del calcio italiano, il girone di andata sarà differente da quello di ritorno. La Lega Serie A segue la strada intrapresa dalla Premier League e presenta un campionato inedito.

Ieri è stato sorteggiato il calendario della prossima stagione di Serie A. L’Inter Campione d’Italia esordirà in casa contro il Genoa, la Roma di Mourinho aprirà il sipario dello Stadio Olimpico affrontando la Fiorentina.

Il derby della Capitale si giocherà il 26 settembre – alla sesta giornata del girone di andata – la sfida di ritorno è prevista per la trentesima giornata programmata il 20 marzo 2022. Significativa anche la data del 17 ottobre, con la Roma di Mourinho impegnata in trasferta contro la Juventus.

Nel turno successivo – alla nona – è in programma Roma–Napoli, con il ritorno di Luciano Spalletti all’Olimpico. Alla sedicesima c’è in programma Roma-Inter. L‘ultima giornata di campionato è prevista per il 22 maggio; la Roma chiuderà la stagione a Torino contro i granata.