Mou trattiene Pellegrini: “Firmi subito il rinnovo”

Il Messaggero (S.Carina) – Una rete che ha chiuso i conti-qualificazione e ha aperto un nuovo capitolo. Per la Roma, ma soprattutto per Zaniolo. A 400 giorni dall’ultimo sigillo con la Spal, ritrova il gol, cancellando il doppio giallo con la Viola che gli aveva rovinato il debutto. “Dopo la rete ho pensato a tante cose. E’ stato un momento buio, il più buio della mia vita. Mi sono rivisto quando vedevo i miei compagni allenarsi e io a guardarli. E’ un nuovo inizio, devo ringraziare tutti. Dalla mia famiglia ai tifosi, la società e i compagni. Sono felice. La nazionale? E’ un onore vestire la maglia azzurra. Fare 15 giorni con i campioni d’Europa mi aiuterà a crescere“.

Mourinho benedice la squadra nel post-partita: “Io per lavorare bene devo amare i miei giocatori. Se non ho quel feeling sono una persona e un allenatore diverso“. Arriva l’ennesimo endorsement per Pellegrini, con annessa una conferma: “Deve firmare il suo contratto domani o dopodomani. Il club è fantastico con lui e lui è fantastico con il club. C’è uno sforzo incredibile per farlo felice e per tanti anni, deve firmare subito. Se va in Nazionale firmerà dopo, se rimane a Trigoria firma subito. Siamo felici, abbiamo bisogno di lui”.