Mou pensa anche all’ipotesi Dybala come falso nueve

Gazzetta dello Sport – Mourinho in settimana ha provato poco, anche per tenere le carte coperte. Stasera al centro dell’attacco dovrebbe esserci Belotti, l’ex di turno, favorito su Abraham. Ma c’è anche una possibilità che Mou (che ritrova la sua difesa titolare) decida di giocare senza punti di riferimento, con Dybala come falso nueve e Pellegrini e Wijnaldum sulla trequarti. Intanto tornerà Cristante (per lui 300 gara tra i professionisti), che si gioca un posto con Matic, ma alla fine potrebbero giocare tutti e due.