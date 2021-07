Mou in bicicletta aspetta l’arrivo di Rui Patricio

La Repubblica (F.Ferrazza) – Una gita in bicicletta per José Mourinho insieme al suo staff nella giornata di ieri. Così il portoghese ha deciso di passare la giornata libera concessa ai giocatori. Da oggi, però, di nuovo tutto per gli allenamenti a Trigoria dove giovedì ci sarà la prima amichevole contro il Montecatini. Intanto la prima manovra concreta di mercato riguarda il portiere.

Con Pau Lopez al Marsiglia, ogni giorno è buono per lo sbarco di Rui Patricio. Il portiere è a Maiorca per passare gli ultimi giorni di vacanza insieme alla moglie e ai due figli. Sul fronte vice Spinazzola, Tiago Pinto pensa a Bensebaini che ha una valutazione di 30 milioni. Ancora non si sblocca, invece, la trattativa con l’Arsenal per Xhaka.