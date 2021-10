Mou e McGregor, incontro tra leggende bevendo un whisky

Corriere della Sera (G.Piacentini) – E’ stato un incontro tra leggende, quello andato in scena venerdì sera sulla terrazza dei Musei Vaticani. Da una parte José Mourinho e dall’altra Conor McGregor, campione MMA, e secondo Forbes l’alteta più pagato al mondo con un patrimonio di 180 milioni di dollari. Il lottatore era a Roma per battezzare suo figlio Ian nella Città del Vaticano e per ritirare il nuovo yacht Lamborghini.

Dopo una visita privata alla Cappella Sistina e ai Musei Vaticani e un bagno di folla che lo ha accompagnato per le strade di Roma. McGregor ha organizzato una cena per pochissimi, tra cui Mourinho: “E’ proprio lui! Il grande Conor McGregor è a Roma ed è stato un enorme piacere incontrarlo, raccontarci le storie e regalargli la maglia più bella della città, quella della Roma“, ha scritto il tecnico giallorosso.