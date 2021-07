Mou chiede i gol. Sul mercato rispuntano Azmoun e Yaremchuk

Il Messaggero (S.Carina) – Ha fatto un certo effetto vedere nel giro di 48 ore la Roma faticare a produrre gioco con la Triestina, a fronte di una Lazio che venerdì dopo 40 minuti era avanti 4-0. Se il cliché estivo invita giustamente a diffidare dei risultati, non passa inosservato come nelle prime tre uscite stagionali, con avversari non irresistibili, i 4 designati a guidare il reparto offensivo in questa stagione (Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko) siano rimasti a secco su azione (in gol soltanto Nicolò su rigore). Oggi ci riprovano: avversario a Frosinone il Debrecen (ore 19).

La fiducia di Mourinho in Edin Dzeko è totale, con la consapevolezza però che il mercato è ancora lungo. E se il sogno Icardi rimane subordinato a intrecci di mercato ancora in divenire (che prevedono tra l’altro la partenza di Edin), non debbono quindi sorprendere i ritorni di fiamma su Azmoun (dove però il Bayer Leverkusen è in netto vantaggio) e Yaremchuk, centravanti del Gent, reduce da un buon Europeo. Per l’ucraino sembrava fatta sino a qualche giorno fa con il Benfica, poi la brusca frenata. Il motivo è duplice: il club lusitano deve prima vendere Seferovic e soprattutto deve accedere alla Champions (ora è ai playoff). Tempo per inserirsi non manca. Due profili, Azmoun e Yaremchuk, simili. Per carta d’identità (26 e 25 anni), costi (18-20 milioni), caretteristiche fisiche e tecniche.