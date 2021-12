Thiago Motta, allenatore dello Spezia, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Spezia 2-0. Queste le sue parole:

MOTTA A SKY SPORT

Insieme al Cagliari siete la squadra che ha preso più gol su palle inattive…

È anche per questo che siamo in questa situazione. Abbiamo subìto due gol su angolo, che è sempre qualcosa di evitabile. Non abbiamo saputo creare a sufficienza per tornare in partita e ribaltarla.