Motta: “Mourinho è un’ispirazione, ma non solo per me. Lo deve essere per tutti”

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Spezia. Queste le sue parole:

MOTTA A SKY SPORT

C’è una lunga conoscenza con Mourinho. Quale ricorda si porta dietro?

Vivere giorno per giorno. Un allenatore che mi ha insegnato che quando si vive bene e quando non succede non si vive bene. È questa la realtà di questo gioco, come si deve essere. È un’ispirazione, non solo per me. Una persona come lui, con tutto quello che ha vinto, deve essere una grande ispirazione per tutti.