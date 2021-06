Mosse Roma, con Belotti spunta Daka

Il Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Nel casting per l’attacco si inserisce Patson Daka, attaccante zambiano dal Salisburgo. In pole resta Belotti, per il quale c’è una trattativa avviata da tempo, ma l’accordo con il Torino non è ancora arrivato. La Roma ha fatto una prima offerta di 15 milioni ma il club granata ha respinto l’assalto. La società giallorossa resta interessata, ma Cairo su queste basi non è disposto neppure a trattare.

L’attaccante del Salisburgo invece è un profilo diverso rispetto a Belotti. Con Dzeko ancora in rosa (aumentano le possibilità di una sua conferma) il zambiano del Salisburgo andrebbe a completare il reparto, che potrà contare anche su Borja Mayoral. Daka è stato la rivelazione del campionato austriaco e si è fatto notare da Tiago Pinto, che lo segue da qualche mese. Non lo considera un sostituto di Dzeko, ma complementare al centravanti. Daka ha un contratto in scadenza nel 2024 e la sua quotazione si aggira intorno ai venti milioni.