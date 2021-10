Moratti: “A Roma Mourinho è molto esposto, ma si sa adattare. Per il tifo romanista è un piacere averlo”

A Roma sta vedendo sempre lo stesso Mourinho o lo trova un po’ appannato?

“Si sa adattare al posto dove va. Mi sembra molto esposto, lo fa anche come uomo della società oltre che come allenatore. Si vede che è un ruolo che gli piace e conviene sia a lui che alla società. Si è preso una bella responsabilità, ma sta facendo molto bene…insomma per i romanisti svegliarsi al mattino e sapere che hanno lì Mourinho, nonostante la serataccia in coppa, deve essere un bel piacere”.

Non mi dica che prova invidia per i tifosi romanisti?

Risata. “Sì per il tifoso romanista sì. Ma non l’altra sera…”. Risata.