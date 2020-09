Morata, la Juve dribbla Roma e Napoli

La Gazzetta dello Sport (F.Della Valle – C.Laudisa) – Roma-Juve doveva essere la partita di Edin Dzeko, invece sarà la notte del ritorno di un vecchio amico per i bianconeri: Morata. Lo sbarco dello spagnolo chiude una partita a lungo in bilico e risolta dalla Juventus nel primo pomeriggio. Paratici è lì che ha preso atto che da Trigoria era tutto fermo per Milik, rendendo impossibile il passaggio di Dzeko. Morata manterrà il contratto che aveva all’Atletico, 5 milioni netti fino al 2024, mentre con il club è stato pattuito un prestito biennale. Il primo anno costerà alla Juve 10 milioni di euro con un diritto di riscatto a 45. Se il legame verrà rinnovato ci saranno altri 10 milioni per l’Atletico con il diritto che scenderà a 35. In questo modo Agnelli ha dribblato Roma e Napoli.