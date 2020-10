Morales: “La Roma ha un’ottima squadra. Non abbiamo realizzato le occasioni create”

Punto importante per il CSKA Sofia, che riesce ad uscire dall’Olimpico con uno 0-0 di prestigio. I bulgari hanno offerto complessivamente una buona partita, creando diverse occasioni per mettere in difficoltà la difesa giallorossa. A fine partita l’allenatore dei bulgari, Daniel Morales ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole:

“Credo che la squadra abbia fatto una buona partita. Non posso dire che sia stata ottima, ma si sono davvero impegnati per fare quello che ci eravamo preposti. La Roma ha un’ottima squadra, qua non è facile. Ognuno di noi può migliorare. E’ giusto essere critici e capire cosa si può migliorare. Non abbiamo realizzato le occasioni create, dobbiamo essere più concentrati e segnare“.