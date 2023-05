Monza-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Cristante arretra, chance per Camara. El Shaarawy sulla trequarti

Pagine Romaniste (F.Sereni) – Sacrificarsi e reagire. Una Roma logorata, falcidiata è pronta battagliare per conquistare tre punti per l’Europa, quella che conta. Priva dei suoi uomini cardine (Smalling e Matic su tutti), la squadra giallorossa è ospite all’U-Power Stadium di un Monza voglioso di sorprendere ancora in Serie A.

Opposti gli stati d’animo delle due squadre. L’umore nella Capitale è quello di un gruppo beffato nell’ultimo turno, attonito per quell’urlo prima liberatorio sul gol di Abraham, poi strozzato per la mazzata finale di Saelemaekers nel 2-2 finale contro il Milan. La squadra arriva alla sfida in emergenza totale con Mourinho che dovrà ridisegnare la squadra priva di 6 indisponibili e di pedine fondamentali per lo scacchiere.

I Brianzoli, invece, sono in fermento vista la vittoria sul campo dello Spezia per 2-0 che ha sancito la salvezza matematica dei biancorossi. Col l’avvento di Palladino, dalla sesta giornata dell’andata, la squadra lombarda ha conquistato 43 punti in 26 partite, viaggiando ad una media entusiasmante di 1,65 punti a gara. Non a caso Galliani ha ribadito la conferma del tecnico, alla viglia del match con la Roma, per la prossima stagione. Dunque una squadra forte, ben messa in campo e rognosa da battere.

Ma il sostegno è sempre presente. Per una sfida fondamentale c’è bisogno di un pubblico straordinario come quello romanista. I tifosi in meno di un’ora hanno polverizzato i 2.900 tagliandi del settore ospiti dedicato e si apprestano a far sentire il solito calore alla squadra.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONZA-ROMA:

Con la Roma in emergenza totale Mourinho dovrà ridisegnare la squadra. Oltre al lungodegente Karsdorp e agli infortuni di Smalling, Llorente e Wijnaldum, col Milan il portoghese ha perso Kumbulla per tutta la stagione (lesione del legamento crociato per l’albanese) e dovrà fare a meno di Belotti almeno per un mese dopo aver rimediato la frattura della cartilagine costale. In più si aggiunge la squalifica di Matic, ammonito nella sfida dell’Olimpico e diffidato.

Contro il Monza allora spazio ai reduci del campo di battaglia. Il primo nodo riguarda il reparto più colpito dalle defezioni: la difesa. Con le assenze del gigante inglese e dello spagnolo, la Roma potrà contare soltanto su Mancini e Ibanez, come difensori centrali di ruolo. Difficile che Keramitsis possa iniziare da titolare, ma la convocazione è prossima per il giocatore della Primavera. Soluzione? Déjà-vu Cristante che arretrerà il suo raggio d’azione rinventandosi difensore centrale come ai tempi di Fonseca. C’è anche l’opzione Celik nei tre di difesa.

Anche a centrocampo si fa la conta: senza l’ex Manchester United e Wijnaldum, potrebbe avere una chance Mady Camara che non gioca titolare da novembre (Roma-Torino). Accanto a lui spazio a Edoardo Bove, tra in migliori contro il Milan, che ha smaltito il problema alla spalla accusati nei minuti finali della gara. Le fasce saranno presidiate da Zalewski e Spinazzola. Il primo fa rifiatare Celik, il secondo in cerca di rivalsa dopo la prova opaca di sabato.

Scelte quasi obbligate lì davanti. Con il problema del Gallo e Dybala a mezzo servizio, Abraham sarà la punta centrale. Da capire chi agirà alle sua spalle. Niente turnover per Pellegrini che guiderà i compagni. El Shaarawy o Solbakken per l’altro posto, con il Faraone favorito.

Possibili novità anche per Palladino nell’undici di partenza brianzolo. In difesa, a protezione di Di Gregorio, potrebbe avere qualche chance Marlon il quale rileverebbe Caldirola nella retroguardia a tre insieme a Izzo e Pablo Marì. Ma è ballottaggio fino all’ultimo. Sulle corsie laterali si sistemeranno Ciurria e Carlos Augusto, mentre la coppia centrale in mediana sarà formata da Pessina e Rovella. Tra le rotazioni ipotizzabili in avanti, Sensi potrebbe rilevare Colpani, mentre l’eventuale turno di riposo di Mota farebbe scattare il ballottaggio tra Petagna e Gytkjaer per una maglia da titolare.

DOVE VEDERE MONZA-ROMA

Monza-Roma sarà visibile in esclusiva su DAZN tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Il match sarà trasmesso anche da Sky sul canale Zona DAZN. Stefano Borghi racconterà la sfida, Riccardo Montolivo sarà invece al commento tecnico.

MONZA-ROMA, ARBITRA CHIFFI. AL VAR NASCA

Sarà Daniele Chiffi a dirigere Monza-Roma. A coadiuvarlo, gli assistenti Christian Rossi di La Spezia e Giuseppe Perrotti di Campobasso. Al VAR Luigi Nasca di Bari; AVAR Salvatore Longo di Paola. Quarto ufficiale Matteo Marcenaro di Genova. I precedenti con l’arbitro della sezione di Padova sono 8 con un bilancio equilibrato: 4 vittorie e 4 sconfitte.

Il fischietto ritorna dopo i malumori della gara contro l’Atalanta nella prima parte di stagione nella quale non assegnò un rigore a Zaniolo piuttosto evidente. Mourinho in quel frangente dichiarò: “Il rigore è chiarissimo. Io ho cercato di parlare con Chiffi dopo la partita. Lui mi ha detto che non è mai rigore se il giocatore non si butta e quindi dato che voglio essere il miglior allenatore devo cambiare il discorso con i miei giocatori”.

Chiffi arbitrò anche Milan-Roma della scorsa stagione, gara terminata 3-1 per i rossoneri. In quella gara espulse Karsdorp e Mancini e assegnò due rigori ai padroni di casa.

Con il Monza sono tre, invece, i precedenti ma soltanto uno in Serie A: il pareggio con la Sampdoria per 2-2. I brianzoli non hanno mai vinto con Chiffi, infatti hanno ottenuto 1 pareggio e 2 sconfitte.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, P. Marì, Marlon; Ciurria, Rovella, Pessina, C. Augusto; Sensi, Caprari; Dany Mota.

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Caldirola, Birindelli, Antov, Pepin Machin, Barberis, Valoti, Carboni, Ranocchia, Colpani, Vignato, Gytkjaer, Petagna.

Allenatore: Palladino.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Camara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Keramitsis, Tahirovic, Darboe, Volpato, Dybala, Solbakken.

Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Christian Rossi, Giuseppe Perrotti.

VAR: Luigi Nasca.

AVAR: Salvatore Longo.

IV Uomo: Matteo Mercenaro.