AC Monza informa i propri tifosi che a partire dalle ore 12:00 di martedì 20 febbraio saranno disponibili i biglietti per la 27^ giornata di Campionato Serie A Tim, Monza – Roma, che si disputerà sabato 2 marzo con calcio di inizio alle ore 18:00.

PREZZI:

Tribuna Gold Centrale

Intero: € 160,00

(+ € 8,00 di commissioni di servizio applicate online e nei punti vendita / prevendita applicata alle casse)

Tribuna Gold Laterale

Intero: € 120,00

(+ € 6,00 di commissioni di servizio applicate online e nei punti vendita / prevendita applicata alle casse)

Tribuna Est

Intero 1° livello: € 100,00

(+ € 5,00 di commissioni di servizio applicate online e nei punti vendita / prevendita applicata alle casse)

Intero 2° livello: € 60,00

(+ € 3,00 di commissioni di servizio applicate online e nei punti vendita / prevendita applicata alle casse)

Curva Sud Davide Pieri – ESAURITO

Settore Ospiti

Intero: € 40,00

(+ € 2,00 di commissioni di servizio applicate online; + € 3,80 commissioni di servizio applicate nei punti vendita)

Tutte le informazioni sulla vendita del settore ospiti verranno rese note prossimamente.

NB: si ricorda che dalla stagione 22/23 il settore Curva Nord è interamente riservato ai tifosi della squadra ospite.

Al momento dell’acquisto ogni acquirente può acquistare per sé e per altre 3 persone, per un totale di 4 biglietti.

Settore Disabili – leggere con attenzione la nuova procedura di richiesta di accredito cliccando qui

PARCHEGGI

L’ AC Monza informa che i parcheggi adiacenti l’ U-Power Stadium sono gestiti dalla società Monza Mobilità S.r.l. CLICCA QUI per tutte le info.

MODALITA’ DI VENDITA

– ONLINE in modalità print@home, sul sito Vivaticket CLICCA QUI

– Presso i PUNTI VENDITA VIVATICKET (CLICCA QUI per trovare il più vicino)

Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

-Presso la Biglietteria Sud dell’U-Power Stadium che sarà aperta il giorno:

Sabato 2 marzo dalle ore 12.00 alle ore 18.00

PROCEDURE ACCESSO STADIO

Per meglio regolare l’afflusso, si informano i tifosi che:

– si potrà accedere allo stadio solo ed esclusivamente dal Gate indicato sul biglietto e solo se in possesso di un titolo d’accesso valido indipendentemente dall’età;

– è indispensabile presentarsi allo stadio con un documento di identità valido;

– si consiglia di presentarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al calcio di inizio.

CLICCA QUI per consultare l’informativa completa sulle procedure di accesso allo stadio.

acmonza.com