Justin Kluivert, calciatore del Bournemouth ed ex attaccante della Roma, è stato intervistato da gianlucadimarzio.com a proposito della sua esperienza in Italia. Queste le sue parole:

“Ho imparato molto in Italia e provo tanto amore per per la Roma. Sono stati due anni bellissimi che mi sono goduto. Sono passato dalla scuola dell’Ajax alla Roma, posso dire che ho imparato molto nella Capitale e sarò sempre grato alla Roma. Non sai mai come sarebbero andate le cose poi. Fossi rimasto all’Ajax magari non avrei più fatto il titolare e il treno giallorosso non sarebbe più passato. E poi ero lì da una vita, da quando ero bambino. Per me la Serie A è un grande campionato. Io che ci ho giocato posso dire che è anche molto difficile, molto tosto. Si gioca un calcio diverso, non necessariamente troppo difensivo ma sicuramente le squadre prendono pochi rischi. Però se mi chiedi quale campionato preferisco non rispondo Serie A perché sono un giocatore veloce a cui piace il contropiede. Però parliamo di un bel campionato, non di uno piccolo”.