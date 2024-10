Domani alle ore 18 andrà in scena all‘U-Power Stadium la sfida tra Monza e Roma valida per la settima giornata di Serie A. Questi i convocati di Nesta per la gara contro i giallorossi:

4 Izzo, 5 Caldirola, 10 Caprari, 11 Djuric, 13 Pedro Pereira, 14 Maldini, 20 Forson, 21 Pizzignacco, 22 Pablo Marí, 24 Maric, 27 Valoti, 30 Turati, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 38 Bondo, 42 Bianco, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho, 55 Martins, 56 Vailati, 69 Mazza, 77 Kyriakopoulos, 84 Ciurria.

