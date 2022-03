Montella: “Roma poco continua. Non ho mai mancato di rispetto ai tifosi laziali”

Vincenzo Montella ha rilasciato un’intervista a Dazn. L’Aeroplanino ha parlato del derby di domani (ore 18) tra Roma e Lazio, gara che conosce molto bene visto anche il poker realizzato nella stracittadina del marzo 2002. Queste le sue parole.

Sul derby.

Riuscirò a vedere la partita, è una gara molto speciale sia per me che per l’intera città.

Su come arrivano le due squadre.

Alla Roma sta mancando un po’ di continuità, ma sta comunque giocando per le prime posizioni. La Lazio inizia a mettere in opera le idee di Sarri, non c’è una squadra che sta nettamente meglio dell’altra e questo determinerà ancora di più l’incognita della partita. Sarà sicuramente una partita equilibrata come sempre.

Sul rapporto con i tifosi delle due squadre.

Sento sempre l’affetto dei tifosi della Roma e sono stato sempre corretto anche coi laziali, non ho mai mancato di rispetto a loro, nonostante i tanti gol segnati. Questo credo che me lo riconoscano anche loro”.