Mondiali giovanili: convocati 7 romanisti

Il Messaggero (G.Lengua) – I giovani della Roma corrono verso il successo. Il settore giovanile coordinato da Vincenzo Vergine sta raccogliendo i frutti, prima con le convocazioni di Mourinho e adesso con quelle ai Mondiali. Il ct Nunziata ha chiamato Faticanti e Pisilli per il Mondiale Under 20 che comincerà il prossimo 20 maggio in Argentina. L’obiettivo è il passaggio agli ottavi di finale. Nonostante il campionato Primavera sia in pieno svolgimento, la Roma ha dato il permesso ai due ragazzi (entrambi hanno esordito in Serie A) di partecipare alla rassegna iridata. Altri cinque giovani, invece, sono stati convocati nelle rispettive nazionali Under 17 per l’Europeo in Ungheria che inizierà domani e terminerà il 2 giugno. Si tratta di Mannini (Italia), Golic e Mlakar (Slovenia), Romano (Svizzera) e Levak (Croazia).