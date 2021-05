Mkhitaryan vicino al rinnovo: pronto un biennale per l’armeno

La Roma non vuole privarsi del suo miglior giocatore della passata stagione. Per questo, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Henrikh Mkhitaryan rinnoverà il suo contratto con il club giallorosso. Le parti hanno evidenziato la volontà di proseguire nel rapporto dopo l’ok del neo allenatore Josè Mourinho e dopo aver incontrato la dirigenza giallorossa insieme al suo procuratore a Trigoria. Per l’armeno è pronto un contratto biennale. Rimane però lo scoglio delle condizioni che devono verificarsi per far scattare il secondo anno di contratto. Nulla, comunque, che possa pensare a un clamoroso dietrofront.