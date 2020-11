Mkhitaryan: “Stiamo lavorando bene, possiamo arrivare ad un nuovo livello”

Henrikh Mkhitaryan ha parlato dopo il netto 5-0 inflitto dalla Roma al Cluj. Queste le parole dell’armeno, autore del primo gol giallorosso:

MKHITARYAN A ROMA TV

“Abbiamo analizzato bene l’avversario e giocato bene dal primo minuto. Ha aiutato il mio gol dal primo minuto, se non lo facevo la squadra avrebbe comunque giocato bene. Stiamo lavorando bene, facciamo tutto per non prendere gol ma è importante vincere. Secondo me dobbiamo continuare a lavorare di più, credere che possiamo arrivare ad un nuovo livello”.